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Зеленский уволил Стефанишину с должности посла Украины в США

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении посла Украины в США Ольги Стефанишиной. Указ опубликован пресс-службой офиса президента.

«Освободить Стефанишину Ольгу Витальевну от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных Штатах Америки», – говорится в сообщении.

Стефанишина занимала пост посла Украины в США с августа 2025 г. 12 июля Стефанишина попросила об отставке по личным причинам. На Украине ее обвиняют в хищении 2,5 млн гривен (4,3 млн руб.), в июле против Стефанишиной возбудили уголовное дело.

В июле на Украине началась волна кадровых перестановок во власти. 16 июля Верховная рада Украины назначила председателя правления госкомпании «Нафтогаз Украины» Сергея Корецкого премьер-министром страны. 20 июля Bloomberg писал, что Зеленский рассматривает кандидатуру командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого на должность главнокомандующего ВСУ. 21 июля он занял этот пост.

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