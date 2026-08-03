Зеленский уволил Стефанишину с должности посла Украины в США

Стефанишина занимала пост посла Украины в США с августа 2025 г. 12 июля Стефанишина попросила об отставке по личным причинам. На Украине ее обвиняют в хищении 2,5 млн гривен (4,3 млн руб.), в июле против Стефанишиной возбудили уголовное дело.