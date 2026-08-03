Силы ПВО сбили 58 беспилотников за 12 часов
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 58 беспилотников в период с 8:00 по 20:00 мск. Об этом сообщили в Минобороны.
Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областями, Краснодарским краем и акваторией Черного моря.
3 августа оперштаб Белгородской области сообщал, что два мирных жителя ранены при детонации БПЛА вооруженных сил Украины возле частного дома в регионе.
Ночью 3 августа силы ПВО уничтожили 131 украинский беспилотник над Россией, в том числе над акваторией Черного моря и Краснодарским краем.