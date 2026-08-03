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Главная / Политика /

Силы ПВО сбили 58 беспилотников за 12 часов

Ведомости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 58 беспилотников в период с 8:00 по 20:00 мск. Об этом сообщили в Минобороны.

Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областями, Краснодарским краем и акваторией Черного моря.

3 августа оперштаб Белгородской области сообщал, что два мирных жителя ранены при детонации БПЛА вооруженных сил Украины возле частного дома в регионе.

Ночью 3 августа силы ПВО уничтожили 131 украинский беспилотник над Россией, в том числе над акваторией Черного моря и Краснодарским краем.

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