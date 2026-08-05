В Минобороны объяснили увеличение штатной численности армии России

Согласно сообщению оборонного ведомства, изменения в армии требуют строительства новых объектов военной и военно-социальной инфраструктуры. Специфика работ и режим секретности усложняют участие гражданских подрядчиков. В связи с этим было решено увеличить штатную численность ВС РФ для формирования отдельных военно-строительных подразделений, которые будут заниматься такими задачами.‍