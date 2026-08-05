Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
MOEX161,99+0,85%CNY Бирж.12,012+0,51%IMOEX2 290,93+0,96%RTSI889,56+0,96%RGBI115,19+0,27%RGBITR775,09+0,29%
Главная / Политика /

В Минобороны объяснили увеличение штатной численности армии России

Ведомости

Штатную численность Вооруженных сил (ВС) России увеличили на 27 000 человек для поэтапного формирования отдельных военно-строительных подразделений, сообщает Минобороны РФ.

Согласно сообщению оборонного ведомства, изменения в армии требуют строительства новых объектов военной и военно-социальной инфраструктуры. Специфика работ и режим секретности усложняют участие гражданских подрядчиков. В связи с этим было решено увеличить штатную численность ВС РФ для формирования отдельных военно-строительных подразделений, которые будут заниматься такими задачами.‍

Для подготовки специалистов по инженерным специальностям воссоздан Военный инженерно-технический университет Минобороны. С 1 сентября 2026 г. там начнется подготовка и переподготовка офицеров. Кроме того, созданы программы подготовки и бесплатной дополнительной подготовки на базе государственных строительных вузов.

1 августа в силу вступил президентский указ, согласно которому общая штатная численность Вооруженных сил увеличивается на 27 000 человек, в том числе число военнослужащих – на 25 000. Штатная численность российской армии установлена в размере 2,426 млн человек, из которых 1,535 млн составляют военнослужащие.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её