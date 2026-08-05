В Минобороны объяснили увеличение штатной численности армии России
Штатную численность Вооруженных сил (ВС) России увеличили на 27 000 человек для поэтапного формирования отдельных военно-строительных подразделений, сообщает Минобороны РФ.
Согласно сообщению оборонного ведомства, изменения в армии требуют строительства новых объектов военной и военно-социальной инфраструктуры. Специфика работ и режим секретности усложняют участие гражданских подрядчиков. В связи с этим было решено увеличить штатную численность ВС РФ для формирования отдельных военно-строительных подразделений, которые будут заниматься такими задачами.
Для подготовки специалистов по инженерным специальностям воссоздан Военный инженерно-технический университет Минобороны. С 1 сентября 2026 г. там начнется подготовка и переподготовка офицеров. Кроме того, созданы программы подготовки и бесплатной дополнительной подготовки на базе государственных строительных вузов.
1 августа в силу вступил президентский указ, согласно которому общая штатная численность Вооруженных сил увеличивается на 27 000 человек, в том числе число военнослужащих – на 25 000. Штатная численность российской армии установлена в размере 2,426 млн человек, из которых 1,535 млн составляют военнослужащие.