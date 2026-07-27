Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России

26 июля Путин на встрече с военнослужащими Военно-морского флота заявил, что уверен в победе России. «Так и будет, сомнений нет. У меня нет сомнений ни на секунду», – сказал президент. Он также отметил, что спецоперация рано или поздно завершится, а чувство единства в обществе должно сохраниться и после ее окончания.