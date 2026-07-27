Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России

Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РоссииОна возрастет до 2,426 млн человек
Президент России Владимир Путин установил штатную численность Вооруженных сил РФ в размере 2,426 млн человек, из которых 1,535 млн составляют военнослужащие. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ вступает в силу с 1 августа. Согласно указу, общая штатная численность Вооруженных сил увеличивается на 27 000 человек, в том числе число военнослужащих – на 25 000.
Предыдущий указ был подписан 12 июня. Тогда штатная численность Вооруженных сил была установлена на уровне 2,399 млн человек, включая 1,510 млн военнослужащих. До этого, в соответствии с указом от 4 марта 2026 г., численность военнослужащих составляла 1,502 млн человек.
26 июля Путин на встрече с военнослужащими Военно-морского флота заявил, что уверен в победе России. «Так и будет, сомнений нет. У меня нет сомнений ни на секунду», – сказал президент. Он также отметил, что спецоперация рано или поздно завершится, а чувство единства в обществе должно сохраниться и после ее окончания.