ТАСС: хакеры в России нашли материалы об атаках ВСУ на нефтяные терминалы

В переписке и других материалах раскрываются данные о том, кто передавал точные координаты целей и кто «науськивал Украину» на преступления. Хакеры утверждают, что специалист по гибридной войне Барт де Вахтер якобы снабжал службу безопасности Украины (СБУ) координатами нефтяных терминалов в Ленинградской и Калининградской областях. Сейчас он работает в HAVN (Hybrid Analyse Vigilant Network), связанной с силами спецопераций и разведкой НАТО. Так, Вахтер передал сотруднику СБУ данные с координатами танкера «Газпрома», транспортирующего сжиженный природный газ. Кроме того, он предлагал представителю центра международного сотрудничества СБУ Ивану провести онлайн-встречу, в которой должен был участвовать его начальник из разведки Мартин. Иван же предлагал подключить к переписке майора СБУ Михаила Марченко, который назван опытным специалистом по гибридным угрозам, шпионажу, диверсиям и информационным операциям в современных конфликтах.