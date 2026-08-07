ТАСС: хакеры в России нашли материалы об атаках ВСУ на нефтяные терминалы
Российские хакеры получили доступ к документам об ударах вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтяным терминалам в Ленинградской и Калининградской областях. Об этом сообщает ТАСС.
В переписке и других материалах раскрываются данные о том, кто передавал точные координаты целей и кто «науськивал Украину» на преступления. Хакеры утверждают, что специалист по гибридной войне Барт де Вахтер якобы снабжал службу безопасности Украины (СБУ) координатами нефтяных терминалов в Ленинградской и Калининградской областях. Сейчас он работает в HAVN (Hybrid Analyse Vigilant Network), связанной с силами спецопераций и разведкой НАТО. Так, Вахтер передал сотруднику СБУ данные с координатами танкера «Газпрома», транспортирующего сжиженный природный газ. Кроме того, он предлагал представителю центра международного сотрудничества СБУ Ивану провести онлайн-встречу, в которой должен был участвовать его начальник из разведки Мартин. Иван же предлагал подключить к переписке майора СБУ Михаила Марченко, который назван опытным специалистом по гибридным угрозам, шпионажу, диверсиям и информационным операциям в современных конфликтах.
В найденных хакерами документах указано, что НАТО прямо участвует в ударах по России, а после налетов БПЛА к работе подключаются специалисты по гибридной войне и информационным операциям.
4 июля губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщал об ударе БПЛА по территории нефтяного терминала в Кировском районе. Обошлось без пострадавших. Фрагменты БПЛА также упали в районе порта Высоцк в Ленинградской области.