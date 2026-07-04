Что известно об атаке БПЛА на Санкт-Петербург и Ленобласть

Опасность атаки БПЛА в Ленинградской области объявили в 04:01. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. В 5:54 в аэропорту «Пулково» ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В администрации Кронштадтского района сообщили о сбитых беспилотниках в нескольких районах: Кронштадтском, Курортном, Ломоносовском, Петродворцовом и Красносельском, а также в Петергофе.