Что известно об атаке БПЛА на Санкт-Петербург и Ленобласть

Что известно об атаке БПЛА на Санкт-Петербург и ЛенобластьОдной из целей удара стал нефтяной терминал в Кировском районе
Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке БПЛА. Ночью силы ПВО сбили 72 украинских беспилотника. Что известно о беспилотной атаке к этому часу – в материале «Ведомостей».
Опасность атаки БПЛА в Ленинградской области объявили в 04:01. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. В 5:54 в аэропорту «Пулково» ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В администрации Кронштадтского района сообщили о сбитых беспилотниках в нескольких районах: Кронштадтском, Курортном, Ломоносовском, Петродворцовом и Красносельском, а также в Петергофе.
К 07:56 над Ленинградской областью было сбито 67 украинских БПЛА.
Отбой опасности объявили в 09:36 мск. По данным Дрозденко, с ночи силы ПВО сбили в регионе 72 беспилотника. Один БПЛА упал в Петергофе. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Как сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов, один из ударов БПЛА пришелся на территорию нефтяного терминала в Кировском районе. По данным властей, техногенные последствия оперативно ликвидированы, пострадавших нет.
К 09.00 «Пулково» возобновил работу. В аэропорту из-за ограничений на прием и выпуск отменили 10 рейсов, задержали более чем на два часа 41 рейс.
В 9:36 в Ленинградской области объявлен отбой воздушной опасности. Информации о пострадавших по линии дежурных служб не поступало.