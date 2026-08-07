Мишустин: в ЕАЭС будут единые правила торговли для маркетплейсов
Председатель правительства России Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета заявил, что принимаемое решение о соглашении об электронной торговле товарами в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) запустит единые правила работы маркетплейсов.
«Утвердим соглашение об электронной торговле товарами на внутреннем союзном рынке», – анонсировал Мишустин.
Он пояснил, что документ будет защищать права продавцов и покупателей: «Для бизнеса будут действовать единые понятные правила, а гражданам станет доступен более широкий ассортимент продукции на маркетплейсах».
Также Мишустин упомянул договор о взаимном признании документов об ученых званиях. Он поможет научным сотрудникам ЕАЭС получить больше возможностей для реализации потенциала, избегая процедуры признания диплома.
6 августа министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев заявил, что в октябре в силу вступит закон о свободной торговле между ЕАЭС и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Он отметил, что торговые обороты между ЕАЭС и ОАЭ продолжают расти. Новый торговый режим предусматривает преференциальный доступ для 86% товарной номенклатуры, что охватывает 98% объема экспорта ЕАЭС в ОАЭ. Принятые меры могут помочь экспортерам сэкономить не менее $266 млн на торговых пошлинах.
7 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что укрепление сотрудничества со странами ЕАЭС остается одним из внешнеполитических и внешнеэкономических приоритетов Армении.