Мишустин: в ЕАЭС будут единые правила торговли для маркетплейсов

6 августа министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев заявил, что в октябре в силу вступит закон о свободной торговле между ЕАЭС и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Он отметил, что торговые обороты между ЕАЭС и ОАЭ продолжают расти. Новый торговый режим предусматривает преференциальный доступ для 86% товарной номенклатуры, что охватывает 98% объема экспорта ЕАЭС в ОАЭ. Принятые меры могут помочь экспортерам сэкономить не менее $266 млн на торговых пошлинах.