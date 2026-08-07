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ЕС ввел санкции против гендиректора серпуховского завода «Металлист»

Ведомости

Евросоюз внес генерального директора АО «Серпуховский завод «Металлист» Рамиля Бадгутдинова в санкционный список. Об этом говорится в официальном заявлении Совета ЕС.

В документе указано, что завод занят выпуском высокоточных электромеханических деталей, в том числе для систем, применяемых в ракетном комплексе «Искандер-М».

Также Совет ЕС внес в санкционный список генерального директора АО «Красноярский машиностроительный завод» Александра Дюкарева. Предприятие, говорится в публикации, участвует в производстве баллистических ракет, в том числе ракетного комплекса РС-28 «Сармат».

В перечень также вошли директора предприятий, которые занимаются выпуском систем военной связи и созданием программного обеспечения для беспилотников, а также для космической техники оборонного назначения.

Ранее, 6 августа, Великобритания включила в санкционный список 13 новых позиций. В числе попавших под ограничения оказались «Озон банк», Эксимбанк, «Центр-инвест», «Реалист банк», «Банк Ставр», «ТелеПорт банк», а также компании «Северный инжиниринг», «Металлкомплект», «НИКом», «Промсиз» и «Технолюкс». Кроме того, санкции затронули генерального директора ООО «Силтрон» Александра Жданова, пять нефтяных танкеров и одно судно для перевозки СПГ.

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