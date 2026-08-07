ЕС ввел санкции против гендиректора серпуховского завода «Металлист»

Ранее, 6 августа, Великобритания включила в санкционный список 13 новых позиций. В числе попавших под ограничения оказались «Озон банк», Эксимбанк, «Центр-инвест», «Реалист банк», «Банк Ставр», «ТелеПорт банк», а также компании «Северный инжиниринг», «Металлкомплект», «НИКом», «Промсиз» и «Технолюкс». Кроме того, санкции затронули генерального директора ООО «Силтрон» Александра Жданова, пять нефтяных танкеров и одно судно для перевозки СПГ.