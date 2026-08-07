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Верховный суд рассмотрит иск о снятии «Яблока» с выборов

Ведомости

Верховный суд России заявил, что рассмотрит иск партии «Родина» о снятии партии «Яблоко» с выборов в Государственную думу 10 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Рассмотрение административного дела назначено на 10 часов утра.

7 августа партия «Родина» обратилась в Верховный суд (ВС) РФ с иском о снятии партии «Яблоко» с участия в выборах в Госдуму. Депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что эта партия – «национальные предатели». Он обвинил партию в работе на Запад и сказал, что она хочет капитуляции России. «Но, что очень важно, в связи с тем, что у нас демократическая страна, мы не можем за эти вещи снимать, потому что у нас свобода слова, хотя такое слово хорошо бы и заткнуть», – отметил депутат.

В своей предвыборной кампании партия «Яблоко» открыто заявляла, что хочет прекращения проведения специальной военной операции на Украине.

5 августа депутат Госдумы Алексей Журавлев обвинил «Яблоко» в сотрудничестве с иноагентами. Он также обвинил ее в спонсировании со стороны Запада.

В свою очередь партия «Яблоко» опубликовала в Telegram-канале пост, в котором было сказано, что она ознакомилась с записью выступления Журавлева и «собирается ответить на клевету». Партия направит встречное исковое заявление о защите деловой репутации.

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