Верховный суд рассмотрит иск о снятии «Яблока» с выборов

7 августа партия «Родина» обратилась в Верховный суд (ВС) РФ с иском о снятии партии «Яблоко» с участия в выборах в Госдуму. Депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что эта партия – «национальные предатели». Он обвинил партию в работе на Запад и сказал, что она хочет капитуляции России. «Но, что очень важно, в связи с тем, что у нас демократическая страна, мы не можем за эти вещи снимать, потому что у нас свобода слова, хотя такое слово хорошо бы и заткнуть», – отметил депутат.