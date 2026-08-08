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Власти Китая эвакуировали более 420 000 жителей перед приходом тайфуна

Ведомости

Власти КНР эвакуировали более 420 000 человек из-за приближения мощного тайфуна «Долфин». Об этом сообщили на Центральном телевидении Китая (CCTV).

Большинство эвакуированных проживают в городе Тайчжоу провинции Чжэцзян – свыше 390 000 жителей. В Шанхае власти организовали эвакуацию более 30 000 человек из прибрежных районов, которым может угрожать ухудшение погодных условий.

Китайское метеорологическое управление 8 августа повысило уровень реагирования на приближающийся тайфун с четвертого до третьего. В стране действует четырехуровневая система реагирования на чрезвычайные ситуации (первый уровень считается самым высоким).

По прогнозам синоптиков, тайфун «Долфин» достигнет восточного побережья Китая в ночь с 9 на 10 августа. Скорость ветра внутри атмосферного явления превышает 40 м/с, что стало причиной усиления мер безопасности в прибрежных районах.

В мае Bloomberg писал, что, согласно прогнозу коммерческой метеорологической компании Tropical Storm Risk, в северо-западной части Тихого океана в этом году ожидается самая высокая активность тайфунов с 2015 г. В сообщении отмечается, что прогноз на 2026 г. на 25% превышает исторический средний показатель. Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) также прогнозирует повышенное количество тропических штормов в северо-западной части Тихого океана этим летом. В Атлантическом океане ожидается относительно спокойный сезон штормов.

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