Власти Китая эвакуировали более 420 000 жителей перед приходом тайфуна

В мае Bloomberg писал, что, согласно прогнозу коммерческой метеорологической компании Tropical Storm Risk, в северо-западной части Тихого океана в этом году ожидается самая высокая активность тайфунов с 2015 г. В сообщении отмечается, что прогноз на 2026 г. на 25% превышает исторический средний показатель. Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) также прогнозирует повышенное количество тропических штормов в северо-западной части Тихого океана этим летом. В Атлантическом океане ожидается относительно спокойный сезон штормов.