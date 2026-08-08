Финляндия введет экзамен на гражданство с 2027 года
Финляндия с марта 2027 г. начнет требовать от претендентов на получение гражданства сдачи специального экзамена на знание устройства общества. Об этом сообщила финская общественная телерадиокомпания Yle со ссылкой на миграционную службу страны.
Новое требование будет распространяться только на тех, кто подаст документы после указанной даты. Заявителям, направившим документы до 2 марта 2027 г., проходить тестирование не потребуется.
Экзамен будет проверять знания об основных принципах функционирования финского общества, в том числе законодательство, права человека, вопросы равенства, а также историю и культуру страны. Тестирование будет проводиться в электронном формате на одном из двух государственных языков – финском или шведском. Пройти экзамен смогут граждане трудоспособного возраста от 18 до 65 лет.
Как отмечает Yle, от сдачи экзамена будут освобождены люди, которые получили образование в лицее или высшем учебном заведении на финском или шведском языке. На подготовку и внедрение новой системы тестирования государственные органы выделили около 800 000 евро.
10 июля Yle сообщила, что правительство Финляндии предлагает продлить действие закона о пограничной безопасности («закон о выдворении») до конца 2028 г. Закон запрещает въезд просителям убежища и ограничивает прием заявлений на предоставление убежища в случае, «если Россия использует мигрантов для давления на Финляндию, направляя их к восточной границе».
В конце января 2025 г. министр внутренних дел Мари Рантанен заявила о планах ввести новые требования для получения постоянного вида на жительство (ВНЖ). Как писал Yle, для получения вида на жительства будет увеличен срок пребывания в стране с четырех до шести лет. Необходимо также будет подтвердить владение государственными языками, шведским и финским. В требования также хотят включить двухлетний страж работы. При этом по обновленным требованиям получить ВНЖ можно и после четырехлетнего пребывания в стране.