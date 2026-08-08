Финляндия введет экзамен на гражданство с 2027 года

В конце января 2025 г. министр внутренних дел Мари Рантанен заявила о планах ввести новые требования для получения постоянного вида на жительство (ВНЖ). Как писал Yle, для получения вида на жительства будет увеличен срок пребывания в стране с четырех до шести лет. Необходимо также будет подтвердить владение государственными языками, шведским и финским. В требования также хотят включить двухлетний страж работы. При этом по обновленным требованиям получить ВНЖ можно и после четырехлетнего пребывания в стране.