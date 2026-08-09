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Ночью над Россией сбито 153 дрона ВСУ

Ведомости

Дежурные средства ПВО ночью перехватили и уничтожили 153 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны.

БПЛА ликвидировали над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Смоленской, Тверской, Тульской областями.

ПВО ночью также работала над Московским регионом, Крымом, Татарстаном, Кубанью. Дроны сбили над Азовским и Черным морями.

В Белгороде после атаки ВСУ ранены 13 человек, включая детей. В городе зафиксированы повреждения более четырех многоквартирных домов.

На подлете к Москве ночью силы ПВО сбили три дрона. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, сообщил мэр Сергей Собянин.

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