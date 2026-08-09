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Мэр Нагасаки заявил о риске ядерной войны в годовщину американской бомбардировки

Ведомости

Мэр Нагасаки Сиро Судзуки предупредил ядерные державы о возросшем риске войны с применением этого оружия, передает Nikkei Asia.

«Ядерное оружие – это не «необходимое зло», а «абсолютное зло», и оно никогда не может сосуществовать с человечеством», – заявил Судзуки во время мемориальной церемонии, посвященной 81-й годовщине бомбардировки США.

В 11:02 (05:02 мск) была объявлена минута молчания. Именно в этот момент 81 год назад американский самолет сбросил на город плутониевую бомбу «Толстяк».

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Мэр выразил обеспокоенность тем, что в мире существует более 12 000 ядерных боеголовок. Он также отметил непредсказуемость мировых конфликтов, где участвуют ядерные государства.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи в своей речи подтвердила приверженность страны трем неядерным принципам. Она заявила, что Япония будет продвигать «реалистичные и практичные» усилия по созданию мира, свободного от ядерного оружия.

Американская атомная бомбардировка Нагасаки 9 августа 1945 г., по оценкам, к концу года унесла жизни около 74 000 человек. Средний возраст официально признанных выживших после атомных бомбардировок превысил 86 лет.

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