Le Monde: Сен-Тропе был одним из центров вербовки девушек для сети Эпштейна
Французский курорт Сен-Тропе был одним из ключевых мест, где вербовали девушек для сети американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщила газета Le Monde со ссылкой на судебные разбирательства.
По данным издания, Эпштейн почти ежегодно приезжал в Сен-Тропе. В опубликованных властями США файлах Эпштейна обнаружены фотографии его отдыха на курорте в 2002 г. Тогда финансист вместе со своей сообщницей Гислейн Максвелл с 29 июня по 20 июля арендовал виллу Mirage за 100 000 евро в неделю.
Le Monde пишет, что Сен-Тропе был для Эпштейна не только местом отдыха и деловых знакомств, но и площадкой для поиска и вербовки молодых женщин. Об этом, по данным газеты, свидетельствуют сотни американских и французских судебных документов, электронные письма и показания потерпевших. Вторым подобным центром во Франции был Париж, где Эпштейн владел квартирой на авеню Фош.
В организации сети во Франции, как следует из материалов расследования, мог участвовать модельный агент Жан-Люк Брюнель. Французские следователи в докладе 2020 г. указывали, что он использовал связи с модельными агентствами для получения доступа к «уязвимым молодым девушкам» и, предположительно, знакомил их с Эпштейном. Брюнелю предъявляли обвинения в изнасилованиях несовершеннолетних и сексуальных домогательствах. В 2022 г. он покончил с собой в тюрьме.
О знакомстве с Эпштейном в Сен-Тропе также рассказывали его предполагаемые жертвы. Одна из француженок сообщила следователям, что познакомилась с финансистом на курорте в конце 1990-х, когда ей было 16–17 лет. Впоследствии, по ее словам, Максвелл завоевала ее доверие и сблизила с Эпштейном.
После публикации новых файлов Эпштейна в 2026 г. прокуратура Парижа начала новое расследование. Le Monde отмечает, что следователям предстоит в том числе установить возможных участников сети и обстоятельства вербовки девушек во Франции.
22 июля во Франции обнаружили мертвым бывшего модельного агента и модного фотографа Даниэля Сиада, которого подозревали в связях с Эпштейном.
В январе минюст США обнародовал новые материалы по делу Эпштейна. Имена предполагаемых жертв не разглашались, так как они подали соответствующие заявления в министерство юстиции. На тот момент было опубликовано около 100 000 документов по делу. Ведомство планировало обнародовать еще «сотни тысяч страниц», связанных с делом Эпштейна.