Le Monde: Сен-Тропе был одним из центров вербовки девушек для сети Эпштейна

В организации сети во Франции, как следует из материалов расследования, мог участвовать модельный агент Жан-Люк Брюнель. Французские следователи в докладе 2020 г. указывали, что он использовал связи с модельными агентствами для получения доступа к «уязвимым молодым девушкам» и, предположительно, знакомил их с Эпштейном. Брюнелю предъявляли обвинения в изнасилованиях несовершеннолетних и сексуальных домогательствах. В 2022 г. он покончил с собой в тюрьме.