Предполагаемый рекрутер девушек для Эпштейна найден мертвым во Франции

Как отмечает CNN, незадолго до смерти телеканал взял интервью у Сиада. В нем он заявил, что не считает, что две женщины, которых он рекомендовал Эпштейну, пострадали в результате его действий. Сиад также утверждал, что считал Эпштейна кастинг-директором Victoria’s Secret и модельного агентства MC2.