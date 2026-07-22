Предполагаемый рекрутер девушек для Эпштейна найден мертвым во Франции
Во Франции обнаружили мертвым бывшего модельного агента и модного фотографа Даниэля Сиада, которого подозревали в связях с финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя прокуратуры.
Тело Сиада нашли в его доме в коммуне Коломб под Парижем. Причина смерти пока не установлена. Для ее выяснения назначено вскрытие.
Как отмечает CNN, незадолго до смерти телеканал взял интервью у Сиада. В нем он заявил, что не считает, что две женщины, которых он рекомендовал Эпштейну, пострадали в результате его действий. Сиад также утверждал, что считал Эпштейна кастинг-директором Victoria’s Secret и модельного агентства MC2.
Телеканал BFMTV, входящий в сеть CNN, сообщил, что имя Сиада более 2000 раз упоминается в документах по делу Эпштейна.
16 февраля генеральный прокурор США опубликовала список из 300 имен, фигурирующих в материалах дела Эпштейна. Как писала Daily Mail, в документах упоминаются певцы, актеры, предприниматели и политики, в том числе Бейонсе, Шер, Брюс Спрингстин, Джей Зи, президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс, бывшая первая леди Мишель Обама, госсекретарь Марко Рубио и представители семьи Клинтон. При этом издание подчеркивало, что имена встречаются «в самой разной контекстуальной обстановке».