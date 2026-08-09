Работы художника Бэнкси обошлись британским налогоплательщикам в 150 000 фунтов

Наибольшие расходы связаны с граффити, которое появилось в сентябре 2025 г. на здании Королевского суда в Лондоне. На его удаление и обеспечение безопасности было потрачено более 85 000 фунтов (9,4 млн руб). Из них 50 000 фунтов (5,32 млн руб.) ушло непосредственно на очистку стены, еще 35 300 фунтов (3,9 млн руб.) – на охрану и сверхурочную работу сотрудников.