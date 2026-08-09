Работы художника Бэнкси обошлись британским налогоплательщикам в 150 000 фунтов
Работы уличного художника Бэнкси обошлись британским налогоплательщикам почти в 150 000 фунтов (около 16,6 млн руб.) – столько власти потратили на удаление и охрану трех произведений. Об этом сообщила BBC.
Наибольшие расходы связаны с граффити, которое появилось в сентябре 2025 г. на здании Королевского суда в Лондоне. На его удаление и обеспечение безопасности было потрачено более 85 000 фунтов (9,4 млн руб). Из них 50 000 фунтов (5,32 млн руб.) ушло непосредственно на очистку стены, еще 35 300 фунтов (3,9 млн руб.) – на охрану и сверхурочную работу сотрудников.
На граффити изображен судья в парике, который бьет молотком протестующего. Бэнкси подтвердил авторство работы, опубликовав ее фотографию на своем сайте и в Instagram
Первые попытки удалить граффити оказались не полностью успешными, поэтому подрядчики начали использовать лазерные технологии. В полиции Лондона сообщили, что расследование дела о повреждении здания продолжается, задержанных пока нет.
Расходы на работы Бэнкси вновь вызвали дискуссию о том, следует ли считать его граффити вандализмом или публичным искусством. Теневой министр юстиции Ник Тимоти заявил, что художник должен сам оплачивать расходы на восстановление зданий. Искусствовед Эстель Ловетт, напротив, отметила, что произведения Бэнкси привлекают туристов и делают искусство более доступным.