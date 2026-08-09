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Работы художника Бэнкси обошлись британским налогоплательщикам в 150 000 фунтов

Ведомости

Работы уличного художника Бэнкси обошлись британским налогоплательщикам почти в 150 000 фунтов (около 16,6 млн руб.) – столько власти потратили на удаление и охрану трех произведений. Об этом сообщила BBC.

Наибольшие расходы связаны с граффити, которое появилось в сентябре 2025 г. на здании Королевского суда в Лондоне. На его удаление и обеспечение безопасности было потрачено более 85 000 фунтов (9,4 млн руб). Из них 50 000 фунтов (5,32 млн руб.) ушло непосредственно на очистку стены, еще 35 300 фунтов (3,9 млн руб.) – на охрану и сверхурочную работу сотрудников.

На граффити изображен судья в парике, который бьет молотком протестующего. Бэнкси подтвердил авторство работы, опубликовав ее фотографию на своем сайте и в Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Поскольку здание Королевского суда имеет статус архитектурного памятника II категории, власти обязаны сохранять его первоначальный облик.

Бэнкси представил семь новых работ за неделю
11 августа на полицейской будке в Лондоне появились новые граффити уличного художника, известного под псевдонимом Бэнкси, – «аквариум». Это его седьмая анималистическая работа за неделю. Как минимум три рисунка уже испорчены, пишет BBC: спутниковая тарелка и рекламный щит, на которых были нанесены силуэты волка и кота, демонтированы, а изображение слонов – закрашено.
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11 августа на полицейской будке в Лондоне появились новые граффити уличного художника, известного под псевдонимом Бэнкси, – «аквариум». Это его седьмая анималистическая работа за неделю. Как минимум три рисунка уже испорчены, пишет BBC: спутниковая тарелка и рекламный щит, на которых были нанесены силуэты волка и кота, демонтированы, а изображение слонов – закрашено. / Zuma / ТАСС

Первые попытки удалить граффити оказались не полностью успешными, поэтому подрядчики начали использовать лазерные технологии. В полиции Лондона сообщили, что расследование дела о повреждении здания продолжается, задержанных пока нет.

Расходы на работы Бэнкси вновь вызвали дискуссию о том, следует ли считать его граффити вандализмом или публичным искусством. Теневой министр юстиции Ник Тимоти заявил, что художник должен сам оплачивать расходы на восстановление зданий. Искусствовед Эстель Ловетт, напротив, отметила, что произведения Бэнкси привлекают туристов и делают искусство более доступным.

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