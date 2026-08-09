Более 1 млн человек эвакуированы в Китае из-за тайфуна «Долфин»
Тайфун «Долфин» обрушился на густонаселенный Восточный Китай в воскресенье, вызвав эвакуацию более 1 млн человек, отмену более 1000 авиарейсов и объявление красного уровня опасности. Об этом сообщает Euronews.
По данным Национального метеорологического центра Китая, тайфун вышел на побережье близ города Юйхуань в провинции Чжэцзян около 17:30 по местному времени. Максимальная скорость ветра вблизи центра в момент выхода на сушу превышала 150 км/ч. В центральной и восточной частях провинции Чжэцзян ожидается 250–500 мм осадков.
Власти эвакуировали более 900 000 жителей из города Вэньчжоу и открыли более 1000 временных убежищ. В воскресенье были отменены почти 1400 рейсов в двух основных пассажирских аэропортах Шанхая, а в аэропорту Ханчжоу отменено 270 рейсов. В Гонконге, на южном побережье Китая, из-за тайфуна был зафиксирован температурный рекорд – 36,9°C. Жара была вызвана теплым воздухом, принесенным циклоном.
На Окинаве (Япония) до прихода тайфуна в Китай выпали сильные дожди, семь человек получили легкие травмы, включая мужчину старше 100 лет. Без электричества остались 5290 домохозяйств. На Тайване были отменены десятки паромов и более 180 авиарейсов.
Национальный метеорологический центр Китая объявил красный уровень опасности, прогнозируя «экстремально сильные дожди» в центральной и восточной частях Чжэцзяна. В провинции Фуцзянь накануне вечером были эвакуированы почти 99 000 человек. Некоторые поезда в пострадавших районах также были отменены.
Тайфун «Долфин» обрушился на Китай через две недели после тайфуна «Ноул», который был признан сильнейшим в стране в этом году.