Более 1 млн человек эвакуированы в Китае из-за тайфуна «Долфин»

Власти эвакуировали более 900 000 жителей из города Вэньчжоу и открыли более 1000 временных убежищ. В воскресенье были отменены почти 1400 рейсов в двух основных пассажирских аэропортах Шанхая, а в аэропорту Ханчжоу отменено 270 рейсов. В Гонконге, на южном побережье Китая, из-за тайфуна был зафиксирован температурный рекорд – 36,9°C. Жара была вызвана теплым воздухом, принесенным циклоном.