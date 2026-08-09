В аэропортах Шанхая отменили более 1300 рейсов из-за тайфуна «Долфин»
В Китае из-за приближения тайфуна «Долфин» массово отменяют авиарейсы. В двух аэропортах Шанхая по состоянию на 9 августа отменены 1384 рейса, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
В аэропорту Пудун отменен 871 рейс, в Хунцяо – 513. В отдельные периоды доля отмен превышала 80%. Причиной стали приближение тайфуна и сильные ливни, которые значительно снизили пропускную способность аэропортов.
Среди отмененных оказались рейс «Аэрофлота» SU209 из Шанхая в Москву и несколько рейсов China Eastern Airlines. В частности, отменен рейс из Шанхая в Москву, а также прибывающие в город рейсы из Санкт-Петербурга и Казани.
Из-за непогоды туроператоры корректируют программы поездок и маршруты туристов. В некоторых случаях отмененные перелеты заменяют поездками на поездах. Туристов, которые не смогли вылететь вовремя, при необходимости размещают в гостиницах.
В Китае из-за тайфуна объявлен наивысший – красный – уровень опасности, пишет CCTV. На фоне вызванных им сильных осадков в провинции Чжэцзян начался паводок. По данным министерства водных ресурсов КНР, вечером 9 августа уровень воды на гидрологическом посту на реке Юнцзян в Нинбо достиг 1,8 м.
Власти заранее ввели в Чжэцзяне III уровень экстренного реагирования на угрозу наводнения. Местным службам поручено усилить контроль за дамбами и заблаговременно эвакуировать жителей из опасных районов. Рабочая группа министерства водных ресурсов направлена в провинцию для координации мер по борьбе с последствиями тайфуна, ливней и паводка.