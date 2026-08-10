Собянин сообщил об уничтожении 13 летевших на Москву украинских БПЛА
С начала суток силы ПВО сбили 13 украинских беспилотников, летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.
О первых восьми уничтоженных БПЛА глава города проинформировал в 03:46 мск, о последних пяти – в 04:26 мск. Экстренные службы работают на месте падения фрагментов беспилотных устройств.
Аэропорты «Домодедово» и «Внуково» принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.
9 августа Собянин сообщал о восьми ликвидированных беспилотниках, летевших на Москву. По данным Минобороны, с 8:00 по 20:00 мск того дня дежурные средства ПВО уничтожили 285 украинских беспилотников самолетного типа. Их сбили над Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Липецкой, Рязанской, Орловской и Калужской областями, а также над Московским регионом, Республикой Башкортостан и Крымом.