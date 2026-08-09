Силы ПВО за день сбили над российскими регионами 285 беспилотников ВСУ
Днем 9 августа дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 285 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.
С 8:00 по 20:00 дроны сбиты над восьмью областями: Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Лиецкой, Рязанской, Орловской и Калужской. Также БПЛА нейтрализованы над Московским регионом, Республикой Башкортостан и Крымом.
В ночь на 9 августа Белгород подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Погибли и пострадали люди, среди них есть дети. Повреждены частные и многоквартирные дома, автомобили, административные здания, социальные и коммерческие объекты.
В Уфе беспилотники ВСУ пытались атаковать промышленные предприятия, дроны были ликвидированы.
Ночью 9 августа средства ПВО перехватили 153 украинских беспилотника над регионами России.