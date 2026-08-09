Что известно об атаке на жилые кварталы в Белгороде

Что известно об атаке на жилые кварталы в БелгородеПять человек погибли, СК возбудил дело о теракте
Минувшей ночью Белгород подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Погибли и пострадали люди, среди них есть дети. Повреждены частные и многоквартирные дома, автомобили, административные здания, социальные и коммерческие объекты. О том, что известно об ударе по жилым районам города, – в материале «Ведомостей».
Как стало известно утром, три белгородца погибли в результате ночной атаки – женщина и двое мужчин, сообщил врио губернатора Александр Шуваев. В 12:39 мск региональный оперштаб сообщил, что число жертв выросло до пяти. При разборе конструкций многоквартирного дома, в котором произошел пожар, обнаружили тело мужчины. Еще один белгородец, который находился в крайне тяжелом состоянии, скончался в больнице.
Согласно утренним сводкам, пострадали 25 человек, среди которых дети 4 и 9 лет. Ребенок 4 лет находится в больнице. У него осколочные ранения грудной клетки. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести. 9-летнему ребенку помощь оказали на месте. Позже оперштаб сообщил еще о трех пострадавших.
По данным на 10:25 мск, в больницах находились 13 взрослых.
От взрывов БПЛА загорелись пять автомобилей, два многоквартирных дома и частный дом. Пожарные расчеты оперативно ликвидировали все очаги огня. Повреждения получили три административных здания, три социальных и шесть коммерческих объектов, 29 МКД, пять частных домов, 33 автомобиля.
В ПВР находятся 26 человек, чье жилье пострадало в результате ночной атаки. Специалисты городских управ оценивают ущерб имуществу и составляют акты для восстановления. На месте работают экстренные и коммунальные службы, вывозят мусор и стекло. Задействованы более 200 рабочих и около 30 единиц техники.
После атаки Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК).
За минувшие сутки ВСУ 146 раз атаковали территорию Белгородской области.
Атакам подверглись 20 округов. В результате обстрелов в четырех из них – в Грайворонском, Краснояружском, Новооскольском и Шебекинском округах – пострадали девять человек. Всего зафиксировано четыре обстрела из артиллерии, авиации и реактивных систем, а также семь сбросов с дронов. Расчеты ПВО уничтожили и подавили 162 БПЛА.
За предыдущие сутки ВСУ 138 раз атаковали регион, были сбиты 154 беспилотника. Один человек погиб, 24 ранены.