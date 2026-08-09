Что известно об атаке на жилые кварталы в Белгороде

Атакам подверглись 20 округов. В результате обстрелов в четырех из них – в Грайворонском, Краснояружском, Новооскольском и Шебекинском округах – пострадали девять человек. Всего зафиксировано четыре обстрела из артиллерии, авиации и реактивных систем, а также семь сбросов с дронов. Расчеты ПВО уничтожили и подавили 162 БПЛА.