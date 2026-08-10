На всей территории Урала объявили беспилотную опасность
На всей территории Уральского федерального округа объявили беспилотную опасность. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога в соцсетях.
О режиме беспилотной опасности объявляли в Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.
7 августа ВСУ совершили атаку на склад Wildberries в Екатеринбурге. Тогда из помещений логистического объекта эвакуировали 800 человек, обошлось без пострадавших.
Утром 10 августа украинские войска совершили атаку на промышленные и гражданские объекты в Нижнекамске Республики Татарстан. Погибли 13 человек, пострадали 48. В связи с погибшими в городе объявили траур.