МИД Болгарии указал послу Украины на недопустимость прилета дронов
Министр иностранных дел Болгарии Велислава Петрова выразила озабоченность из-за несанкционированного проникновения дрона ВСУ на территорию страны и назвала этот инцидент недопустимым. Об этом она заявила в ходе встречи с украинским послом Олесей Илашчук, говорится в заявлении болгарского ведомства.
Глава министерства попросила Украину передать все данные, которые помогут разобраться в ситуации. Петрова заявила, что для страны важно предотвратить повторение подобных ситуаций. Также она подчеркнула необходимость прямых контактов между ведомствами двух стран.
Илашчук выразила сожаление в связи со случившимся и заверила, что инцидент не был преднамеренным. Посол подтвердила готовность Украины содействовать в расследовании.
Болгария также связалась с Румынией из-за инцидента с дроном. Министр сообщила об инциденте коллегам из стран ЕС и рассказала, какие шаги предприняла Болгария.
8 августа APN сообщило, что беспилотник вошел в воздушное пространство Болгарии и взорвался недалеко от международного газопровода. По словам премьера страны Румена Радева, это произошло утром в 100 метрах от границы. Дрон не заметили ни румынские, ни болгарские системы ПВО. Взрыв прогремел в 200 метрах от румынской компрессорной станции и примерно в километре от болгарской на Трансбалканском газопроводе.