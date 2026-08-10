МИД Болгарии указал послу Украины на недопустимость прилета дронов

8 августа APN сообщило, что беспилотник вошел в воздушное пространство Болгарии и взорвался недалеко от международного газопровода. По словам премьера страны Румена Радева, это произошло утром в 100 метрах от границы. Дрон не заметили ни румынские, ни болгарские системы ПВО. Взрыв прогремел в 200 метрах от румынской компрессорной станции и примерно в километре от болгарской на Трансбалканском газопроводе.