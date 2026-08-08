Дрон взорвался в Болгарии вблизи газопровода
Беспилотник вошел в воздушное пространство Болгарии и взорвался вблизи международного газопровода вскоре после пересечения границы со стороны Румынии. Об этом со ссылкой на премьер-министра Болгарии Румена Радева сообщает APN.
Радев заявил, что БПЛА взорвался утром в 100 м от болгарской территории. При этом он не был обнаружен или идентифицирован во время полета ни в румынском, ни в болгарском воздушном пространстве.
«Жертв и разрушений зданий нет. Район оцеплен. Мы продолжаем мониторинг ситуации», – сказал Радев после экстренного заседания правительства.
Радев также сообщил, что беспилотник взорвался примерно в 200 м от румынской компрессорной станции и около 1 км от болгарской компрессорной станции на Трансбалканском газопроводе.
Премьер-министр заявил, что Болгария продолжит мониторинг ситуации и усилит наблюдение. После этого инцидента силы пограничной полиции по обнаружению и противодействию дронам перенаправят с границы с Турцией на границу с Румынией.
Министр обороны Болгарии Димитар Стоянов сообщил, что инцидент будет рассмотрен на заседании Североатлантического совета в начале следующей недели.
По словам Стоянова, судя по силе взрыва и столбу черного дыма, дрон нес значительный заряд взрывчатки.
Как сообщало минобороны Румынии, 4 августа система радиолокационного наблюдения зафиксировала группу воздушных целей вблизи речной границы с Украиной. Национальный военный центр командования уведомил главный инспекторат по чрезвычайным ситуациям о необходимости оповещения населения уезда Тулча. 2 августа радары также обнаружили воздушную цель вблизи речной границы с Украиной.
В конце июля в Румынии три дня подряд сбивали беспилотники.