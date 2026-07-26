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В Румынии третий день подряд сбивают беспилотники

Ведомости

Истребитель F-16 румынских военно-воздушных сил сбил беспилотный летательный аппарат над территориальными водами страны в районе Сулина – Килия. Об этом в соцсети X сообщил президент Румынии Никушор Дан. Он отметил, что расследование обстоятельств инцидентов с дронами, сбитыми 25 и 26 июля, продолжается.

25 июля в румынском воздушном пространстве также сбили беспилотник, сообщил Дан. Его обнаружили в 10 км к западу от населенного пункта Сфынту-Георге. Дрон был уничтожен румынским пилотом на истребителе F-16.

Дан также сообщил о сбитом дроне 24 июля. Румынский пилот на истребителе F-16 уничтожил беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство страны. Район был нежилым, поэтому пилот мог вести огонь без какого-либо риска. Дрон был поражен около 11:00 мск.

Это не первое подобное нарушение воздушного пространства страны. 11 июля врио министра обороны Румынии Раду Мируцэ сообщил о пяти уничтоженных морских дронах в Черном море. Некоторые из беспилотников содержали взрывчатку.

5 июля в порту румынского города Констанца взорвался безэкипажный катер, принадлежащий Украине. Президент республики 7 июля рассказал, что взорвавшийся дрон входил в группу из четырех украинских морских беспилотников, начиненных взрывчаткой, которые потеряли управление. Остальные три аппарата самоуничтожились в море.

29 мая в румынском уезде Марамуреш упал беспилотник на сельскохозяйственное поле. Предварительно, дрон не был оснащен взрывчаткой.

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