В Румынии третий день подряд сбивают беспилотники

Истребитель F-16 румынских военно-воздушных сил сбил беспилотный летательный аппарат над территориальными водами страны в районе Сулина – Килия. Об этом в соцсети X сообщил президент Румынии Никушор Дан. Он отметил, что расследование обстоятельств инцидентов с дронами, сбитыми 25 и 26 июля, продолжается.