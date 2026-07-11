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В Румынии сообщили об уничтожении пяти дронов в Черном море

Ведомости

В Черном море обнаружены и уничтожены еще пять морских дронов, сообщил врио министра обороны Румынии Раду Мируцэ. Его цитирует телеканал Digi24.

По его словам, четыре случая произошли до взрыва беспилотника в порту Констанцы, а один, предположительно, произошел позже. Некоторые из беспилотников содержали взрывчатку, отметил министр.

5 июля в порту румынского города Констанца взорвался безэкипажный катер, принадлежащий Украине. Президент республики Никушор Дан 7 июля рассказал, что взорвавшийся дрон входил в группу из четырех украинских морских беспилотников, начиненных взрывчаткой, которые потеряли управление. Остальные три аппарата, как сообщается, самоуничтожились в море.

Отвечая на вопрос, почему минобороны Румынии не предоставило отчет о взрыве беспилотника в Констанце, Мируцэ заявил, что ответственность за безопасность порта в мирное время не лежит на армии. Он заявил, что попросил военно-морские и сухопутные силы принять все меры в борьбе с залетными дронами.

29 мая в румынском уезде Марамуреш упал беспилотник на сельскохозяйственное поле на окраине населенного пункта Бэсешть. Территория была оцеплена. Предварительно, дрон не был оснащен взрывчаткой.

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