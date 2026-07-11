В Румынии сообщили об уничтожении пяти дронов в Черном море

Отвечая на вопрос, почему минобороны Румынии не предоставило отчет о взрыве беспилотника в Констанце, Мируцэ заявил, что ответственность за безопасность порта в мирное время не лежит на армии. Он заявил, что попросил военно-морские и сухопутные силы принять все меры в борьбе с залетными дронами.