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Урбанистка из Бурятии рассказала Путину о мечте стать «выше главы»

Ведомости

Урбанистка из Бурятии в рамках рабочего визита президента России Владимира Путина в Улан-Уде призвала повысить значимость архитекторов в благоустройстве регионов.

«У меня есть мечта – чтобы архитектор стал правой рукой главы, а может, даже и выше главы», – рассказала она Путину.

Она подчеркнула, что мечтает о том, чтобы села и города в России становились современными и красивыми.

В ответ президент пригласил девушку на свое место и сказал, что сам мечтает о том, чтобы нынешняя эпоха была отмечена «не какими-то серыми, маловыразительными архитектурными произведениями», а теми работами, которые будут удобны и практичны для будущих поколений.

«Если будут реализовываться планы будущих поколений, то будет развиваться страна», – отметил Путин.

В ходе встречи Путин также отметил важность повышения качества условий жизни на Дальнем Востоке и призвал дать вторую жизнь объектам культурного наследия региона, сохраняя их исторический облик.

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