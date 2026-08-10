Урбанистка из Бурятии рассказала Путину о мечте стать «выше главы»
Урбанистка из Бурятии в рамках рабочего визита президента России Владимира Путина в Улан-Уде призвала повысить значимость архитекторов в благоустройстве регионов.
«У меня есть мечта – чтобы архитектор стал правой рукой главы, а может, даже и выше главы», – рассказала она Путину.
Она подчеркнула, что мечтает о том, чтобы села и города в России становились современными и красивыми.
В ответ президент пригласил девушку на свое место и сказал, что сам мечтает о том, чтобы нынешняя эпоха была отмечена «не какими-то серыми, маловыразительными архитектурными произведениями», а теми работами, которые будут удобны и практичны для будущих поколений.
«Если будут реализовываться планы будущих поколений, то будет развиваться страна», – отметил Путин.
В ходе встречи Путин также отметил важность повышения качества условий жизни на Дальнем Востоке и призвал дать вторую жизнь объектам культурного наследия региона, сохраняя их исторический облик.