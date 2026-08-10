Урбанистка из Бурятии рассказала Путину о мечте стать «выше главы»

В ответ президент пригласил девушку на свое место и сказал, что сам мечтает о том, чтобы нынешняя эпоха была отмечена «не какими-то серыми, маловыразительными архитектурными произведениями», а теми работами, которые будут удобны и практичны для будущих поколений.