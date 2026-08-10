Путин дал старт горно-обогатительному комбинату в Бурятии

Комбинат расположен на территории стратегического Ермаковского флюорит-бериллиевого месторождения в Кижингинском районе Бурятии, к востоку от Улан-Удэ. Продукция, изготовляемая на комбинате, используется для изготовления авиационной, космической, лазерной и атомной техники.