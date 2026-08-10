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Путин дал старт горно-обогатительному комбинату в Бурятии

Ведомости

Президент России Владимир Путин ввел в эксплуатацию Ермаковский горно-обогатительный комбинат.

Церемония старта предприятия прошла по видеосвязи из холла Бурятского университета во время рабочего визита Путина в Улан-Удэ.

Ожидаемая мощность рудопереработки на комбинате должна составить 30 000 т. Проект должен быть полностью завершен к 2028 г.

Комбинат расположен на территории стратегического Ермаковского флюорит-бериллиевого месторождения в Кижингинском районе Бурятии, к востоку от Улан-Удэ. Продукция, изготовляемая на комбинате, используется для изготовления авиационной, космической, лазерной и атомной техники.

В ходе визита Путин отметил, что власти стараются уделять особое внимание Дальнему Востоку и за последние годы многое сделали с точки зрения развития экономики, промышленности и инфраструктуры.

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