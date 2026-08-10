Дюмин рассказал о планах создания института гарантирующего перевозчика
В ходе заседания президиума Государственного совета по вопросам развития общественного транспорта обсуждалось создание института гарантирующего перевозчика, рассказал секретарь Госсовета Алексей Дюмин.
Он пояснил, что в каждом регионе должно быть определено транспортное предприятие, за которым будет закреплена обязанность обеспечивать бесперебойное транспортное обслуживание не менее 30% рынка пассажирских перевозок субъекта.
Президент России Владимир Путин в рамках заседания назвал это направление перспективным, хотя в законодательстве соответствующее понятие пока отсутствует.
Кроме того, президент указал, что переход на долгосрочное планирование государственных закупок общественного транспорта необходимо осуществлять активнее, поскольку это поддержит российских производителей.
Заседание Госсовета под руководством главы государства состоялось в Улан-Удэ.