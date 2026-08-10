Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
NMTP7,255+0,83%CNY Бирж.12,182-0,47%IMOEX2 293,32+0,53%RTSI874,57-0,01%RGBI115,29+0,1%RGBITR777,08+0,19%
Главная / Политика /

Дюмин рассказал о планах создания института гарантирующего перевозчика

Ведомости

В ходе заседания президиума Государственного совета по вопросам развития общественного транспорта обсуждалось создание института гарантирующего перевозчика, рассказал секретарь Госсовета Алексей Дюмин.

Он пояснил, что в каждом регионе должно быть определено транспортное предприятие, за которым будет закреплена обязанность обеспечивать бесперебойное транспортное обслуживание не менее 30% рынка пассажирских перевозок субъекта.

Президент России Владимир Путин в рамках заседания назвал это направление перспективным, хотя в законодательстве соответствующее понятие пока отсутствует.

Кроме того, президент указал, что переход на долгосрочное планирование государственных закупок общественного транспорта необходимо осуществлять активнее, поскольку это поддержит российских производителей.

Заседание Госсовета под руководством главы государства состоялось в Улан-Удэ.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её