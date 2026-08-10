Колумбия признала суверенитет Израиля над Голанскими высотами
Министерство иностранных дел Колумбии признало суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.
Колумбия стала второй страной в ООН, которая признал право Израиля на обладание данной территорией. В 2019 г. право Израиля на Голанские высоты признали США.
Как отметили в пресс-службе министерства, Колумбия понимает, что Голанские высоты являются «важнейшим компонентом национальной обороны и способности защищать своих граждан».
«Израиль – небольшая страна, не обладающая стратегическим потенциалом. Для обеспечения дальнейшего существования еврейского народа на его исторической родине крайне важны защищенные границы», – передает газета слова министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара.
Он добавил, что Израиль «оценил это признание как проявление лидерских качеств, ценностей и приверженности Израилю». Министр иностранных дел пообещал работать над тем, чтобы еще больше стран – участниц ООН признали Голаны за Израилем.
Голанские высоты были захвачены Израилем у Сирии в 1967 г. во время Шестидневной войны. В 1981 г. Израиль аннексировал территорию.
9 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг документ «Совета мира» по урегулированию ситуации в секторе Газа. Он отметил, что ЦАХАЛ не начнет вывод войск из Газы, пока не уничтожит палестинскую группировку «Хамас».