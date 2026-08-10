Захарова назвала атаку ВСУ на иностранцев попыткой разрушить связи РФ с соседями
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина целенаправленно нанесла удары по месту проживания иностранцев в Нижнекамске, чтобы вбить клин в отношения России с дружественными странами. Ее заявление опубликовано на сайте дипведомства.
«Погибли по меньшей мере 13 человек, большинство из которых – иностранные граждане (по предварительной информации, 8 граждан Узбекистана и 1 гражданин Таджикистана). Около 20 иностранцев получили ранения», – сказано в сообщении.
Официальный представитель МИДа призвала членов международного сообщества осудить действия Киева.
Захарова также выразила соболезнования родным и близким погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.
Утром 10 августа город Нижнекамск в республике Татарстан подвергся ударам со стороны ВСУ. Погибло 13 человек. 48 человек пострадали. В республике объявили траур по погибшим. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поставил под личный контроль организацию медицинской помощи пострадавшим.