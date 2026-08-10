Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
MSTT77,1+1,45%CNY Бирж.12,182-0,47%IMOEX2 293,32+0,53%RTSI874,57-0,01%RGBI115,29+0,1%RGBITR777,08+0,19%
Главная / Политика /

Захарова назвала атаку ВСУ на иностранцев попыткой разрушить связи РФ с соседями

Ведомости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина целенаправленно нанесла удары по месту проживания иностранцев в Нижнекамске, чтобы вбить клин в отношения России с дружественными странами. Ее заявление опубликовано на сайте дипведомства.

«Погибли по меньшей мере 13 человек, большинство из которых – иностранные граждане (по предварительной информации, 8 граждан Узбекистана и 1 гражданин Таджикистана). Около 20 иностранцев получили ранения», – сказано в сообщении.

Официальный представитель МИДа призвала членов международного сообщества осудить действия Киева.

Захарова также выразила соболезнования родным и близким погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

Утром 10 августа город Нижнекамск в республике Татарстан подвергся ударам со стороны ВСУ. Погибло 13 человек. 48 человек пострадали. В республике объявили траур по погибшим. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поставил под личный контроль организацию медицинской помощи пострадавшим.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте