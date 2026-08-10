Захарова назвала атаку ВСУ на иностранцев попыткой разрушить связи РФ с соседями

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина целенаправленно нанесла удары по месту проживания иностранцев в Нижнекамске, чтобы вбить клин в отношения России с дружественными странами. Ее заявление опубликовано на сайте дипведомства.