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СВР: ЕС сократит финансирование МОК за допуск россиян до соревнований

Ведомости

Евросоюз планирует сократить финансирование Международного олимпийского комитета (МОК) и других спортивных организаций, если они согласятся пускать россиян на соревнования. Об этом сообщила Служба внешней разведки (СВР) России на своем официальном сайте.

Согласно пресс-релизу, недавнее решение МОК об отмене ограничений в отношении российских атлетов говорит о том, что международное сообщество не намерено следовать курсу ЕС. Также в СВР подчеркнули, что «могильщики Олимпийского движения» собираются нарастить антироссийскую пропаганду, чтобы саботировать решение МОК.

По данным СВР, в ЕС считают эффективным способом «вывести русских из игры» организацией провокаций против членов российских команд перед соревнованиями. Ведомство уточнило, что в традиционном для «евролибералов тоталитарно-фашистском» стиле Евросоюз попытается наказать и сам МОК, ограничив организации финансирование.

7 июля МОК снял ограничения с российских спортсменов и временно восстановил Олимпийский комитет России. Теперь россияне могут выступать на международных соревнованиях не как нейтральные, а со своим флагом и гимном, – но только если это разрешат федерации по конкретным видам спорта.

В феврале 2022 г. после начала спецоперации МОК порекомендовал не пускать россиян и белорусов на международные турниры. В декабре 2025 г. МОК разрешил юниорам из России выступать с государственной символикой. В мае 2026 г. сняли ограничения с белорусских спортсменов.

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