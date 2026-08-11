СВР: ЕС сократит финансирование МОК за допуск россиян до соревнований

7 июля МОК снял ограничения с российских спортсменов и временно восстановил Олимпийский комитет России. Теперь россияне могут выступать на международных соревнованиях не как нейтральные, а со своим флагом и гимном, – но только если это разрешат федерации по конкретным видам спорта.