Посольство РФ: Молдавия ищет повод для разрыва связей с Россией

Посольство также заявило, что Россия не стремится к конфронтации с Молдавией и сохраняет готовность к конструктивному взаимодействию. В заявлении отмечается, что Москва открыта к «выстраиванию конструктивного и взаимоуважительного диалога», если аналогичная готовность будет проявлена молдавской стороной.