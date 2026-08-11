Посольство РФ: Молдавия ищет повод для разрыва связей с Россией
Власти Молдавии под влиянием западных стран ищут основания для дальнейшего сокращения контактов с Россией. Об этом заявили в посольстве РФ в Молдавии.
В заявлении дипмиссии говорится, что действия президента Майи Санду и правительства, сформированного правящей Партией действия и солидарности, свидетельствуют о намеренном курсе на свертывание двусторонних отношений.
«Отзыв посла Молдавии в России «для консультаций» является очередным шагом на этом деструктивном пути», – заявили в российском ведомстве.
Российские дипломаты призвали власти Молдавии отказаться от дальнейших действий, которые могут привести к усилению напряженности. В диппредставительстве подчеркнули, что подобные решения прежде всего затрагивают интересы граждан самой республики.
Посольство также заявило, что Россия не стремится к конфронтации с Молдавией и сохраняет готовность к конструктивному взаимодействию. В заявлении отмечается, что Москва открыта к «выстраиванию конструктивного и взаимоуважительного диалога», если аналогичная готовность будет проявлена молдавской стороной.
10 августа МИД Молдавии отозвал посла республики в Москве для проведения консультаций после падения беспилотника на территории страны. Кишинев осудил инцидент в селе Крокмаз Штефан-Водского района, где упал и взорвался БПЛА. В ведомстве заявили, что инцидент является грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности страны и создает угрозу безопасности граждан.
Беспилотник рухнул в Крокмазе 9 августа. Начался пожар, обошлось без пострадавших. Специалисты установили, что взрыв произошел на высоте около 2,5 м в результате столкновения аппарата с деревом в лесополосе. Фрагменты БПЛА оказались разбросаны на «обширной территории», повредив несколько домохозяйств.