Молдавия отозвала посла из России для консультаций после падения БПЛА

В июле в Молдавии заявляли, что в районе села Копанка Каушанского района был обнаружен беспилотник, снаряженный 40 кг взрывчатки. Посол России в Молдавии Олег Озеров после посещения МИДа республики сообщил об отсутствии доказательств, что найденный в Молдавии беспилотник принадлежал РФ. Для оценки ситуации необходимы расследование и дополнительные материалы. Он также отметил, что если бы аппарат был снаряжен 40 кг взрывчатки, то тогда при падении он бы сдетонировал, образовав большую воронку, а жители близлежащего села ничего не слышали.