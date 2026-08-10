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Молдавия отозвала посла из России для консультаций после падения БПЛА

Ведомости

Министерство иностранных дел Молдавии отозвало посла республики в Москве для проведения консультаций после падения беспилотника на территории страны. Об этом сообщается в Telegram-канале молдавского ведомства.

Кишинев осудил инцидент в селе Крокмаз Штефан-Водского района, где упал и взорвался БПЛА.

«Этот инцидент представляет собой грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Республики Молдовы и создал угрозу безопасности наших граждан», – заявили в министерстве.

По данным молдавской полиции, беспилотник рухнул в Крокмазе 9 августа. Начался пожар, обошлось без пострадавших. Специалисты установили, что взрыв произошел на высоте около 2,5 м в результате столкновения аппарата с деревом в лесополосе. Фрагменты БПЛА оказались разбросаны на «обширной территории», повредив несколько домохозяйств.

В июле в Молдавии заявляли, что в районе села Копанка Каушанского района был обнаружен беспилотник, снаряженный 40 кг взрывчатки. Посол России в Молдавии Олег Озеров после посещения МИДа республики сообщил об отсутствии доказательств, что найденный в Молдавии беспилотник принадлежал РФ. Для оценки ситуации необходимы расследование и дополнительные материалы. Он также отметил, что если бы аппарат был снаряжен 40 кг взрывчатки, то тогда при падении он бы сдетонировал, образовав большую воронку, а жители близлежащего села ничего не слышали.

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