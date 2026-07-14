Посол РФ: доказательства падения «российского БПЛА» в Молдавии отсутствуют
Нет доказательств того, что обнаруженный в Молдавии беспилотник принадлежал РФ. Для оценки ситуации необходимы расследование и дополнительные материалы. Об этом заявил посол России в Молдавии Олег Озеров после посещения МИД республики.
«Мы пока ничего не можем подтвердить. Мы запросили дополнительную информацию об этом. Вопрос новый, он требует расследования», – сказал Озеров (цитата по ТАСС).
По данным дипломата, нужно понимать трассировку, откуда шел этот дрон. Также требуются данные фотофиксации. По словам Озерова, информация об обнаруженном 13 июля в районе села Копанка Каушанского района беспилотнике вызывает вопросы. Молдавские власти утверждают, что аппарат был снаряжен 40 кг взрывчатки. Но тогда при падении он бы сдетонировал, образовав большую воронку, а жители близлежащего села ничего не слышали.
18 июня Озеров также заявлял, что самолеты вооруженных сил Украины регулярно используют молдавский аэродром «Маркулешты». По его мнению, это ставит вопросы о соблюдении Молдавией закрепленного в конституции статуса нейтрального государства.