Посол РФ: доказательства падения «российского БПЛА» в Молдавии отсутствуют

По данным дипломата, нужно понимать трассировку, откуда шел этот дрон. Также требуются данные фотофиксации. По словам Озерова, информация об обнаруженном 13 июля в районе села Копанка Каушанского района беспилотнике вызывает вопросы. Молдавские власти утверждают, что аппарат был снаряжен 40 кг взрывчатки. Но тогда при падении он бы сдетонировал, образовав большую воронку, а жители близлежащего села ничего не слышали.