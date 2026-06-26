МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Молдавию

По данным дипломатов, прибывающие в аэропорт Кишинева граждане России сталкиваются с длительными досмотрами, допросами и проверками. По данным ведомства, нередки случаи многочасового ожидания в транзитной зоне без доступа к воде и еде, а также требования передать сотрудникам молдавских служб мобильные телефоны для проверки содержащейся в них информации. В министерстве также заявили, что подобные проверки нередко заканчиваются немотивированными отказами во въезде в страну.