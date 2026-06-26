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МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Молдавию

Ведомости

МИД России рекомендовал гражданам РФ отказаться от поездок в Молдавию из-за дискриминационных действий местных властей в отношении россиян. Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте министерства.

По данным дипломатов, прибывающие в аэропорт Кишинева граждане России сталкиваются с длительными досмотрами, допросами и проверками. По данным ведомства, нередки случаи многочасового ожидания в транзитной зоне без доступа к воде и еде, а также требования передать сотрудникам молдавских служб мобильные телефоны для проверки содержащейся в них информации. В министерстве также заявили, что подобные проверки нередко заканчиваются немотивированными отказами во въезде в страну.

«Кроме того, при вылете из Кишинева зачастую используется практика искусственного затягивания досмотровых процедур, из-за чего пассажиры опаздывают на свои рейсы», – пояснили в МИДе.

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Политика / Международные отношения

При этом молдавские власти не обеспечивают российским консульским сотрудникам доступ к гражданам РФ, несмотря на соответствующие запросы посольства России в Кишиневе, что затрудняет оказание консульской помощи.

26 июня сообщалось, что МИД России вручил ноту протеста послу Молдавии в связи с задержанием российских дипломатических курьеров в аэропорту Кишинева. По данным российской стороны, им предъявлялись требования о досмотре корреспонденции, несмотря на положения Венской конвенции, предусматривающие личную неприкосновенность дипломатических курьеров.

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