МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Молдавию
МИД России рекомендовал гражданам РФ отказаться от поездок в Молдавию из-за дискриминационных действий местных властей в отношении россиян. Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте министерства.
По данным дипломатов, прибывающие в аэропорт Кишинева граждане России сталкиваются с длительными досмотрами, допросами и проверками. По данным ведомства, нередки случаи многочасового ожидания в транзитной зоне без доступа к воде и еде, а также требования передать сотрудникам молдавских служб мобильные телефоны для проверки содержащейся в них информации. В министерстве также заявили, что подобные проверки нередко заканчиваются немотивированными отказами во въезде в страну.
«Кроме того, при вылете из Кишинева зачастую используется практика искусственного затягивания досмотровых процедур, из-за чего пассажиры опаздывают на свои рейсы», – пояснили в МИДе.
При этом молдавские власти не обеспечивают российским консульским сотрудникам доступ к гражданам РФ, несмотря на соответствующие запросы посольства России в Кишиневе, что затрудняет оказание консульской помощи.
26 июня сообщалось, что МИД России вручил ноту протеста послу Молдавии в связи с задержанием российских дипломатических курьеров в аэропорту Кишинева. По данным российской стороны, им предъявлялись требования о досмотре корреспонденции, несмотря на положения Венской конвенции, предусматривающие личную неприкосновенность дипломатических курьеров.