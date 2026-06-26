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МИД РФ вручил ноту протеста послу Молдавии из-за задержания дипкурьеров

Ведомости

Россия заявила решительный протест в связи с грубым нарушением Молдавией Венской конвенции о дипломатических сношениях. Дипломатические курьеры МИД РФ подверглись многочасовому задержанию в кишиневском аэропорту, им предъявляли требования о досмотре корреспонденции. Об этом сообщила пресс-служба МИД России.

«Послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию было указано на грубое нарушение статьи 27 Венской конвенции 1961 г., согласно которой дипломатические курьеры «пользуются личной неприкосновенностью и не подлежат аресту или задержанию в какой бы то ни было форме», а дипломатическая почта «не подлежит ни вскрытию, ни задержанию», – говорится в заявлении МИД РФ.

25 июня в аэропорту Кишинева российские дипкурьеры столкнулись с заведомо противоправными требованиями о досмотре диппочты и «добровольной» сдаче мобильных телефонов. Дипломатам посольства РФ в Молдавии отказали в допуске в режимную зону для оказания консульского содействия. Несмотря на заблаговременное уведомление молдавской стороны о прибытии, курьеры не смогли въехать в страну и были вынуждены вернуться в Россию.

В начале июня МИД Молдавии вызывал временного поверенного в делах России в связи с инцидентом с падением беспилотника в Румынии. Неделей ранее посол РФ Олег Озеров допустил, что его могут выслать из Молдавии. В мае молдавская сторона требовала от Озерова объяснений по поводу нарушения воздушного пространства республики беспилотником. С 2025 г. Молдавия уже объявляла сотрудников посольства РФ персонами нон грата, а Россия принимала симметричные ответные меры.

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