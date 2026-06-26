МИД РФ вручил ноту протеста послу Молдавии из-за задержания дипкурьеров

«Послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию было указано на грубое нарушение статьи 27 Венской конвенции 1961 г., согласно которой дипломатические курьеры «пользуются личной неприкосновенностью и не подлежат аресту или задержанию в какой бы то ни было форме», а дипломатическая почта «не подлежит ни вскрытию, ни задержанию», – говорится в заявлении МИД РФ.