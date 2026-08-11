Американист назвал решение Москвы освободить Гилмана жестом доброй воли

Заведующий отделом внутриполитических исследований ИСКРАН Вадим Козлов согласился с позицией Кошкина. По его словам, решение российской стороны можно рассматривать как сигнал о ее готовности к диалогу с США, а также как готовность к взаимодействию со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.