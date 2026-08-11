Американист назвал решение Москвы освободить Гилмана жестом доброй воли
Освобождение бывшего морпеха США Роберта Гилмана выглядит как жест доброй воли со стороны России. Это достаточно оперативная реакция на просьбу госсекретаря Марко Рубио во время его встречи с министром Сергеем Лавровым на саммите АТЭС. Об этом в комментарии «Ведомостям» заявил американист Павел Кошкин.
Как отмечает Кошкин, подобные действия Москвы говорят о ее решении минимизировать «раздражители» в отношениях с США. Эксперт добавил, что, возможно, Россия ожидает, что американское правительство в ответ отпустит российских «узников». Однако необходимо учитывать и состояние здоровья Гилмана, которое сильно ухудшилось.
«Все это делается, среди прочего, в целях создания благоприятной атмосферы для возобновления мирного переговорного процесса по Украине», – подчеркнул эксперт.
Заведующий отделом внутриполитических исследований ИСКРАН Вадим Козлов согласился с позицией Кошкина. По его словам, решение российской стороны можно рассматривать как сигнал о ее готовности к диалогу с США, а также как готовность к взаимодействию со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
В 2022 г. Гилман был снят с поезда Сухум – Москва из-за пьяной драки. В отделении полиции он оказал сопротивление.
7 августа Белый дом обратился с просьбой к Москве освободить Гилмана из-за ухудшения состояния его здоровья. В конце месяца заключенного перевели в психиатрическое отделение гражданской больницы в Воронеже.
11 августа Россия по гуманитарным соображениям освободила бывшего морского пехотинца США Роберта Гилмана, чтобы он мог пройти лечение в Соединенных Штатах.