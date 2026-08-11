Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI888,69+1,61%RGBI115,58+0,31%CNY Бирж.12,244+0,51%IMOEX2 323,82+1,33%RGBITR779,18+0,33%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Более миллиона избирателей подали заявки на участие в ДЭГ на «Госуслугах»

Ведомости

Более миллиона человек подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) через «Госуслуги», сообщили в Минцифры России.

Ведомство сообщило, что в среднем за день поступают заявки на участие в ДЭГ от более 100 000 человек.

В целом больше всего заявок из Москвы – 175 000. На втором месте по заявкам Ростовская область – 130 000, на третьем – Алтайский край (117 800). В Свердловской области было подано 73 400 заявлений, в Чувашии – 60 700.

Голосование через ДЭГ пройдет в 32 регионах России. Система будет работать до 14 сентября до 23:59 по мск.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её