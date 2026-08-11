Более миллиона избирателей подали заявки на участие в ДЭГ на «Госуслугах»
Более миллиона человек подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) через «Госуслуги», сообщили в Минцифры России.
Ведомство сообщило, что в среднем за день поступают заявки на участие в ДЭГ от более 100 000 человек.
В целом больше всего заявок из Москвы – 175 000. На втором месте по заявкам Ростовская область – 130 000, на третьем – Алтайский край (117 800). В Свердловской области было подано 73 400 заявлений, в Чувашии – 60 700.
Голосование через ДЭГ пройдет в 32 регионах России. Система будет работать до 14 сентября до 23:59 по мск.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября.