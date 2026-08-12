Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
ROLO0,379-2,87%CNY Бирж.12,307+0,51%IMOEX2 307,86-0,69%RTSI882,59-0,69%RGBI115,61+0,22%RGBITR779,63+0,24%
Главная / Политика /

Маск поинтересовался стоимостью Великобритании

Инна Шульгина

Американский предприниматель Илон Маск поинтересовался, в какую сумму может обойтись покупка Великобритании. Так он прокомментировал пост юмористического портала Babylon Bee, что миллиардер «купил все Соединенное Королевство, чтобы вернуть гражданам свободу слова».

«Сколько это стоит?» – спросил Маск в ответ на публикацию.

Такую же фразу Маск написал в 2017 г., отвечая на предложение одного из пользователей Twitter (ныне – X) купить ее, что потом и сделал.

Маск официально стал владельцем Twitter в октябре 2022 г. Тогда он опубликовал в своем аккаунте письмо к рекламодателям, в котором объяснил покупку соцсети желанием создать площадку, «где широкий спектр убеждений может обсуждаться в здоровой обстановке не прибегая к насилию». Он также позднее написал «птичка на свободе», а в описании своего профиля указал Chief Twit («Главный тупица». – «Ведомости»).

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её