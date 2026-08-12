Маск поинтересовался стоимостью Великобритании
Американский предприниматель Илон Маск поинтересовался, в какую сумму может обойтись покупка Великобритании. Так он прокомментировал пост юмористического портала Babylon Bee, что миллиардер «купил все Соединенное Королевство, чтобы вернуть гражданам свободу слова».
«Сколько это стоит?» – спросил Маск в ответ на публикацию.
Такую же фразу Маск написал в 2017 г., отвечая на предложение одного из пользователей Twitter (ныне – X) купить ее, что потом и сделал.
Маск официально стал владельцем Twitter в октябре 2022 г. Тогда он опубликовал в своем аккаунте письмо к рекламодателям, в котором объяснил покупку соцсети желанием создать площадку, «где широкий спектр убеждений может обсуждаться в здоровой обстановке не прибегая к насилию». Он также позднее написал «птичка на свободе», а в описании своего профиля указал Chief Twit («Главный тупица». – «Ведомости»).