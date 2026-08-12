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Путин пообещал зеркальный ответ на попытки захватить российские суда

Анна Суслова

Президент России Владимир Путин во время завершающей стадии учений Тихоокеанского флота заявил, что Россия ответит на попытки захвата торговых судов со стороны Запада зеркально.

«Власти некоторых стран в нарушение международного морского права пытаются ограничить движение судов наших экономоператоров, мирных причем, а недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества. Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбой», – сказал он.

Путин подчеркнул, что при реализации попыток Запада Россия намерена предпринять соответствующие меры. В том числе Москва будет отражать угрозы и в Тихоокеанском регионе, где присутствие Запада увеличилось, а конфликтный потенциал вырос.

Главные заявления Путина об ответе на захват судов, НАТО в Азии и угрозе Японии

Политика / Армия и спецслужбы

Президент назвал необходимостью поддержание боеготовности Тихоокеанского флота для обеспечения безопасности в регионе.

Российский лидер отметил, что Москва готова к диалогу со странами в этом регионе, в первую очередь с Японией, а также приветствует сотрудничество в Арктике и на Северном морском пути.

12 августа российский президент РФ принял участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота (ТОФ) на борту крейсера «Варяг». Во время мероприятия он отметил увеличение угроз со стороны Североатлантического альянса в Тихоокеанском регионе и прокомментировал санкции против России, которые ввела Япония. Путин сказал, что ему хотелось бы понять намерения Токио.

 

 

 

 

 

 

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