Путин пообещал зеркальный ответ на попытки захватить российские суда

«Власти некоторых стран в нарушение международного морского права пытаются ограничить движение судов наших экономоператоров, мирных причем, а недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества. Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбой», – сказал он.