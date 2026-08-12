Утверждения о том, что именно его визит в Киев привел к прекращению переговорного процесса между Москвой и Киевом, Джонсон связал с российской стороной. В 2023 г. об этом говорил лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. По его словам, тогда Джонсон сказал украинскому руководству: «давайте будем просто воевать».