Джонсон вновь отверг обвинения в срыве переговоров России и Украины
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отверг утверждения о том, что весной 2022 г. он убедил Украину отказаться от мирных переговоров с Россией и продолжить боевые действия. Об этом он заявил в эфире подкаста School of War.
«Это полная, полная чушь. Не было ни одного европейского или западного лидера, который мог бы остановить украинцев», – заявил Джонсон. По его словам, во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским он лишь заверил Киев в поддержке со стороны Лондона.
Экс-премьер отметил, что к тому моменту украинская сторона сама была настроена на продолжение боевых действий на фоне ситуации на фронте. Джонсон добавил, что поддержка Украины остается позицией Великобритании.
Утверждения о том, что именно его визит в Киев привел к прекращению переговорного процесса между Москвой и Киевом, Джонсон связал с российской стороной. В 2023 г. об этом говорил лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. По его словам, тогда Джонсон сказал украинскому руководству: «давайте будем просто воевать».
В октябре 2025 г. The Guardian писала, что Джонсон мог принять взятку в 1 млн фунтов стерлингов от крупнейшего акционера британского производителя оружия QinetiQ Кристофера Харборна, чьи роботы и дроны поставляются Киеву.
5 сентября 2024 г. президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, напомнил, что на стамбульских переговорах с украинской делегацией обсуждались параметры возможного мирного соглашения. Стороны пришли к соглашению и завизировали документ. Его нужно было доработать, но Борис Джонсон предложил Украине воевать с Россией, и руководство страны пошло по другому пути. Путин подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине на основе согласованных в Стамбуле документов.