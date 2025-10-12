Бориса Джонсона обвинили в получении 1 млн фунтов стерлингов за разжигание конфликта на УкраинеВзятку, по данным СМИ, выплатил представитель британского оборонного завода
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон мог принять взятку в 1 млн фунтов стерлингов от крупнейшего акционера британского производителя оружия QinetiQ Кристофера Харборна, чьи роботы и дроны поставляются Киеву. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на утечку документов.
В ноябре 2022 г., как пишет The Guardian, в реестре интересов членов парламента была сделана запись о пожертвовании в размере 1 млн фунтов стерлингов от Харборна. Выплата не фигурирует в базе данных Избирательной комиссии о пожертвованиях, «направленных на политическую деятельность получателя» в качестве члена парламента.
По данным издания, Харборн сопровождал Джонсона в его поездке на Украину в сентябре 2023 г. Организаторы встречи на высшем уровне, которую Джонсон и Харборн посетили в Киеве, утверждают, что спутник экс-премьера был зарегистрирован как «консультант офиса Бориса Джонсона».
Согласно программе мероприятия, Джонсон и Харборн должны были появиться на открытии встречи высокого уровня. На фотографиях видно, как президент Украины Владимир Зеленский и Джонсон приветствуют собравшихся, а затем удаляются для личной беседы. В офисе Зеленского не раскрыли, присоединился ли к ним представитель оборонного завода. Позже Зеленский опубликовал совместное фото с Джонсоном, заявив, что последний «искренне поддерживает Украину» с самого начала конфликта и «продолжает оказывать Украине международную помощь».
«Это наводит на мысль, что, возможно, это был вклад в деятельность Джонсона, направленную на получение прибыли», – говорится в материале.
Джонсон, продолжает издание, после ухода с поста премьера стал одним из наиболее ярых сторонников Украины.
Подобные обвинения указывают на то, что Джонсон мог получить средства для того, чтобы способствовать продолжению украинского конфликта и поставкам британского оружия Киеву. В прошлом он высказывал опасения по поводу возможного перемирия между Киевом и Москвой.
Адвокаты Харборна не дали внятных комментариев насчет цели его поездки на Украину, кроме заявления о том, что «эти предположения практически не имеют под собой реальной основы». По данным издания, в маршруте указана «закрытая встреча в военно-техническом научно-исследовательском центре». Неясно, присутствовал ли на ней Харборн, но отмечается, что он «хорошо знаком с этой сферой». Издание подчеркивает, что, хотя его положение крупнейшего акционера QinetiQ с долей в 13% не позволяет ему участвовать в повседневной работе приватизированного исследовательского подразделения вооруженных сил Великобритании, его финансовая доля в его деятельности значительна.
Согласно информации The Guardian, у QinetiQ есть интересы на Украине. Так, украинские военные используют беспилотники Banshee и роботов для обезвреживания бомб производства этой компании. В апреле 2025 г. британское минобороны объявило, что QinetiQ поможет украинским военным производить оборудование с помощью 3D-принтеров.
5 сентября 2024 г. президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФа, напомнил, что на стамбульских переговорах с украинской делегацией обсуждались параметры возможного мирного соглашения. Стороны пришли к соглашению и завизировали документ. Его нужно было доработать, но Борис Джонсон предложил Украине воевать с Россией, и руководство страны пошло по другому пути. Путин подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине на основе согласованных в Стамбуле документов.
30 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявила, что бывший премьер-министр Великобритании не дал шанса на мирное урегулирование украинского кризиса, когда проводил работу с Киевом, чтобы отговорить его от участия в переговорах.
9 сентября The Guardian писала, что после ухода в отставку в 2022 г. Джонсон использовал свои контакты и политическое влияние для личной выгоды. Отмечалось, что речь может идти о нарушении правил лоббирования и этических норм, применяемых к политикам, занимавшим высокие государственные должности.