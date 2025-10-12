Адвокаты Харборна не дали внятных комментариев насчет цели его поездки на Украину, кроме заявления о том, что «эти предположения практически не имеют под собой реальной основы». По данным издания, в маршруте указана «закрытая встреча в военно-техническом научно-исследовательском центре». Неясно, присутствовал ли на ней Харборн, но отмечается, что он «хорошо знаком с этой сферой». Издание подчеркивает, что, хотя его положение крупнейшего акционера QinetiQ с долей в 13% не позволяет ему участвовать в повседневной работе приватизированного исследовательского подразделения вооруженных сил Великобритании, его финансовая доля в его деятельности значительна.