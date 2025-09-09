Guardian: Борис Джонсон зарабатывал на связях после отставки с поста премьера

Согласно публикации, Джонсон через знакомого саудовского чиновника пытался выйти на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана, предлагая ему услуги консалтинговой компании. Кроме того, он получил свыше 200 000 фунтов стерлингов от хедж-фонда после встречи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, несмотря на публичные заявления, что вознаграждения за встречу не было.