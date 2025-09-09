Guardian: Борис Джонсон зарабатывал на связях после отставки с поста премьера
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после ухода в отставку в 2022 г. использовал свои контакты и политическое влияние для личной выгоды. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на документы из утечки данных, оказавшихся в распоряжении американской платформы Distributed Denial of Secrets.
Газета отмечает, что речь может идти о нарушении правил лоббирования и этических норм, применяемых к политикам, занимавшим высокие государственные должности.
Согласно публикации, Джонсон через знакомого саудовского чиновника пытался выйти на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана, предлагая ему услуги консалтинговой компании. Кроме того, он получил свыше 200 000 фунтов стерлингов от хедж-фонда после встречи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, несмотря на публичные заявления, что вознаграждения за встречу не было.
Издание также утверждает, что еще в бытность премьером Джонсон тайно встречался с сооснователем американской компании Palantir Питером Тилем. Спустя несколько месяцев компания получила контракт на анализ данных британской Национальной службы здравоохранения (NHS).
Джонсон заявил, что покидает пост премьер-министра и лидера Консервативной партии в июле 2022 г., но до выборов нового руководителя продолжал исполнять обязанности. Тогда он заявлял, что «горд достижениями» правительства в условиях пандемии, «брекзита» и кризиса на Украине.