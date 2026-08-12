В Казахстане опровергли утечку персональных данных 15 млн граждан в даркнет
Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана в результате технической проверки установило, что информация о взломе персональных данных граждан республики и размещении их в даркнете является ложной. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«На данный момент подтвержденных данных о взломе информационных систем электронного правительства и получении указанной базы непосредственно из eGov нет», – говорится в сообщении.
Министерство обратило внимание, что в системе eGov не хранятся скан-копии паспортов в заявленном виде, а цифровые документы имеют иной формат, и напомнило, что заявление пользователя даркнета о происхождении базы не может рассматриваться как фактор взлома.
Также в министерстве уточнили, что проверка продолжается.
Ранее Telegram-канал Mash писал, что хакер выставил в даркнет данные 15 млн жителей Казахстана. По его данным, пользователь под ником shymzz13 оценил файл в 0,5 биткоина – около $32 000 (2,5 млн руб.). При этом в канале подчеркивали, что такие ситуации с системой eGov случались и раньше.
В августе «Лаборатория Касперского» сообщила «Ведомостям» о том, что хакерские атаки стали многоэтапными. Сначала хакеры исследуют инфраструктуру, выводят ее из строя и нарушают работу отдельных подразделений предприятия.
По данным компании, в первом полугодии 2026 г. около 37% DDoS-атак были многоэтапными и затрагивали сразу несколько уровней. При этом около 60% DDoS-инцидентов происходили на сетевом уровне L3/L4 (через инфраструктуру и каналы связи), еще 40% – на прикладном уровне L7 (через сайты и приложения). Всего за год число атак L7 увеличилось на 63%.