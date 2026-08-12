В Казахстане опровергли утечку персональных данных 15 млн граждан в даркнет

По данным компании, в первом полугодии 2026 г. около 37% DDoS-атак были многоэтапными и затрагивали сразу несколько уровней. При этом около 60% DDoS-инцидентов происходили на сетевом уровне L3/L4 (через инфраструктуру и каналы связи), еще 40% – на прикладном уровне L7 (через сайты и приложения). Всего за год число атак L7 увеличилось на 63%.