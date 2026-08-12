Глава ВОЗ призвал США опираться на науку при изменении правил вакцинации
Недавние изменения политики США в области иммунизации детей расходятся с накопленными научными данными. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в социальной сети Х.
Гебрейесус отметил, что рекомендации по вакцинации должны учитывать возраст, в котором дети наиболее уязвимы к инфекциям, оптимальные сроки введения препаратов, необходимое число доз и возможность их одновременного применения. По его словам, научные данные «однозначно свидетельствуют о безопасности вакцин», включая комбинированную вакцину против кори, паротита и краснухи, а также не подтверждают связь вакцинации с аутизмом.
Он предупредил, что перенос прививок или необоснованное увеличение промежутков между дозами может оставить детей без необходимой защиты. Гебрейесус подчеркнул, что решения в сфере иммунизации должны приниматься на основе «тщательного, независимого и прозрачного анализа наилучших имеющихся научных данных, а не на политическом влиянии».
10 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о сокращении числа прививок, рекомендованных всем детям, с 17 до 11. Из списка исключили вакцины против гепатита А и В, менингококковой инфекции, ротавируса, гриппа и COVID-19. В списке остаются прививки от кори, паротита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции типа b, пневмококковой инфекции, ВПЧ и ветряной оспы.