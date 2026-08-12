Глава ВОЗ призвал США опираться на науку при изменении правил вакцинации

Гебрейесус отметил, что рекомендации по вакцинации должны учитывать возраст, в котором дети наиболее уязвимы к инфекциям, оптимальные сроки введения препаратов, необходимое число доз и возможность их одновременного применения. По его словам, научные данные «однозначно свидетельствуют о безопасности вакцин», включая комбинированную вакцину против кори, паротита и краснухи, а также не подтверждают связь вакцинации с аутизмом.