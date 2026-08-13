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ЕР предложила увеличить поддержку технологических компаний

Сергей Пахомов

Критерии для получения господдержки технологическими компаниями стоит расширить. С такой инициативой в беседе с ТАСС выступил руководитель центрального исполкома «Единой России» депутат Госдумы Александр Сидякин.

Он уточнил, что в этом вопросе важно учитывать не только выручку, но и объемы производства, инвестиции и создаваемые технологии. Сидякин заявил, что из-за формального критерия выручки компания может остаться без поддержки, даже если создает технологии и инвестирует в производство. Это не отражает реальную пользу бизнеса для экономики, подчеркнул депутат.

Сидякин отметил, что партия готова обсудить с технокомпаниями критерии оценки и дать более ясные рекомендации профильным ведомствам.

Правительство введет приоритет для российских решений на основе ИИ при госзакупках. Поручение Минцифры и Минфину дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2026). До 15 декабря ведомства должны предложить поправки в федеральное законодательство, чтобы создать спрос на российские большие языковые модели.

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