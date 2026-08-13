ЕР предложила увеличить поддержку технологических компаний

Он уточнил, что в этом вопросе важно учитывать не только выручку, но и объемы производства, инвестиции и создаваемые технологии. Сидякин заявил, что из-за формального критерия выручки компания может остаться без поддержки, даже если создает технологии и инвестирует в производство. Это не отражает реальную пользу бизнеса для экономики, подчеркнул депутат.