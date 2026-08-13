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Захарова: цели по денацификации Украины будут достигнуты

Ведомости

Цели спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины и устранению угроз с ее стороны обязательно будут достигнуты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте министерства.

Дипломат заявила, что актуальность этих задач подтверждают многочисленные факты, такие как удары вооруженные силы Украины (ВСУ) по гражданской инфраструктуре, эксгумация и перезахоронения останков главы Организации украинских националистов (ОУН) Евгения Коновальцева, разрушение на Украине памятников советским воинам и осквернение мемориалов жертвам холокоста.

Захарова отметила, что ВСУ не способны наносить эффективные удары по российским военным объектам, а потому атакуют гражданских. Кроме того, по словам Захаровой, множатся свидетельства прямой вовлеченности стран НАТО в террористическую деятельность Киева.

6 августа Следственный комитет (СК) России сообщил, что продолжает расследование преступлений ВСУ в Курской области. В августе 2024 г. украинские войска вторглись в приграничный регион и оккупировали несколько десятков населенных пунктов, включая Суджу. Военные следователи задокументировали преступления в 186 населенных пунктах. Всего возбуждено 711 уголовных дел, из них 706 – о террористических атаках.

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