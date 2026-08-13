Захарова: цели по денацификации Украины будут достигнуты

6 августа Следственный комитет (СК) России сообщил, что продолжает расследование преступлений ВСУ в Курской области. В августе 2024 г. украинские войска вторглись в приграничный регион и оккупировали несколько десятков населенных пунктов, включая Суджу. Военные следователи задокументировали преступления в 186 населенных пунктах. Всего возбуждено 711 уголовных дел, из них 706 – о террористических атаках.