Дочери Билла Гейтса грозит до 20 лет тюрьмы
Фиби Гейтс, дочь Билла Гейтса, может получить до 20 лет лишения свободы по делу о незаконном получении комиссии по сделкам на сайтах партнеров. Об этом сообщила юрист Ариэль Гивнер.
По версии обвинения, стартап Phia, принадлежащий 23-летней Гейтс и ее коллеге по Стэнфорду Софии Кианни, размещал «больше веб-куки, чем положено», присваивая себе необоснованные заслуги в онлайн-продажах у розничных партнеров. В Phia заявили, что обнаружили проблему в течение суток и пообещали исправить сбой, однако Bloomberg выяснил, что об этой проблеме в Phia знали последние семь месяцев.
«Обычно это рассматривается как федеральное мошенничество с использованием средств связи. Максимальное наказание до 20 лет тюрьмы + штрафы/возмещение ущерба», – написала Гивнер в X.
Вместе с тем, она привела реальные кейсы по подобным делам. Например, ведущему партнеру eBay Шону Хогану дали только пять месяцев тюрьмы и $25 000 штрафа.
Последний скандал, связанный с отцом Фиби, Биллом Гейтсом, произошел в феврале этого года. Тогда американские власти начали публикацию файлов финансистам Джеффри Эпштейна, осужденного в сексуальном насилии над детьми. 25 февраля The Wall Street Journal писала, что Гейтс принес извинения сотрудникам своего фонда за контакты с Эпштейном.