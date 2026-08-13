Дочери Билла Гейтса грозит до 20 лет тюрьмы

По версии обвинения, стартап Phia, принадлежащий 23-летней Гейтс и ее коллеге по Стэнфорду Софии Кианни, размещал «больше веб-куки, чем положено», присваивая себе необоснованные заслуги в онлайн-продажах у розничных партнеров. В Phia заявили, что обнаружили проблему в течение суток и пообещали исправить сбой, однако Bloomberg выяснил, что об этой проблеме в Phia знали последние семь месяцев.