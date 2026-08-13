В Москве создан Общественный штаб по наблюдению за выборами

Стать наблюдателем на выборах депутатов в Государственную думу может стать гражданин РФ, достигший ко дню голосования 18 лет и обладающий активным избирательным правом. Выборы будут проходить 18–20 сентября 2026 г. Жителям района Щукино также предстоит сделать выбор за кандидатов в Совет депутатов муниципального округа Щукино, сообщили в Общественной палате.