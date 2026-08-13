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В Москве создан Общественный штаб по наблюдению за выборами

Ведомости

В Москве появился Общественный штаб по наблюдению за выборами, начался набор наблюдателей, сообщила Общественная палата столицы.

Штаб необходим для обеспечения максимальной открытости и прозрачности процесса голосования. Его возглавит председатель Общественной палаты Вадим Ковалев. Раньше он был во главе штабов по наблюдению на выборах мэра Москвы, президента России и депутатов Мосгордумы.

Заместителем по юридическим вопросам стал зампред палаты Виктор Блажеев, заместителем по информационному сопровождению – зампред комиссии ОПМ по развитию отечественных ИТ-решений и технологий в концепции «Умного города» Виталий Терентьев.

Стать наблюдателем на выборах депутатов в Государственную думу может стать гражданин РФ, достигший ко дню голосования 18 лет и обладающий активным избирательным правом. Выборы будут проходить 18–20 сентября 2026 г. Жителям района Щукино также предстоит сделать выбор за кандидатов в Совет депутатов муниципального округа Щукино, сообщили в Общественной палате.

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