В Москве создан Общественный штаб по наблюдению за выборами
В Москве появился Общественный штаб по наблюдению за выборами, начался набор наблюдателей, сообщила Общественная палата столицы.
Штаб необходим для обеспечения максимальной открытости и прозрачности процесса голосования. Его возглавит председатель Общественной палаты Вадим Ковалев. Раньше он был во главе штабов по наблюдению на выборах мэра Москвы, президента России и депутатов Мосгордумы.
Заместителем по юридическим вопросам стал зампред палаты Виктор Блажеев, заместителем по информационному сопровождению – зампред комиссии ОПМ по развитию отечественных ИТ-решений и технологий в концепции «Умного города» Виталий Терентьев.
Стать наблюдателем на выборах депутатов в Государственную думу может стать гражданин РФ, достигший ко дню голосования 18 лет и обладающий активным избирательным правом. Выборы будут проходить 18–20 сентября 2026 г. Жителям района Щукино также предстоит сделать выбор за кандидатов в Совет депутатов муниципального округа Щукино, сообщили в Общественной палате.